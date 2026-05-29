Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога охватила Украину / © ТСН

Вечером пятницы, 29 мая, в Киеве и многих областях Украины была объявлена масштабная воздушная тревога из-за комбинированной атаки врага с применением ударных дронов и скоростных ракет.

Об опасности для столицы официально предупредила Киевская городская военная администрация, призвав жителей немедленно направляться к укрытиям из-за повторной угрозы применения ракетного вооружения.

Повторная угроза применения врагом ракетного вооружения. Просим идти к укрытиям»

Направления движения ракет и беспилотников

Командование Воздушных Сил ВСУ информирует об активном движении ударных дронов и скоростных целей сразу в нескольких регионах. В частности, беспилотники были зафиксированы в Черкасской (курсом на Переяслав Киевской области), на севере Днепропетровщины, а также в Сумской области в районе Великой Писаревки с движением на запад. Кроме того, военные подтвердили пролет ракет на севере Полтавщины западным курсом.

По данным мониторингового канала «Николаевский Ванек», по меньшей мере две крылатые ракеты пролетели мимо Гадяча непосредственно в сторону Киевской области.

В то же время, другие мониторинговые ресурсы отслеживают множественные цели по всей стране. Сообщается о фиксации вражеских БпЛА в районе Канева, Миргорода, на Черниговщине (в сторону Киевщины), а также ракетах, направленных на Тростянец (Сумщина), Лубны и Пирятин.

Жителей регионов, где объявлена опасность, настойчиво призывают оставаться в безопасных местах до официального отбоя.

Напомним, сегодня в 2000 км от Украины в России впервые объявили масштабную воздушную тревогу на Урале, в Поволжье и Западной Сибири. Российские власти назвали это «превентивным мероприятием».

