Киев и Варшаву соединит скоростная железная дорога: премьер-министры двух стран обсудили инфраструктурные проекты

Стороны также обсудили развитие новых пунктов пропуска на границе.

Во вторник, 1 февраля, во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого стороны договорились о реализации новых инфраструктурных проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Украинский премьер-министр подчеркнул, что среди основных задач двустороннего партнерства - интеграция автодорожной инфраструктуры Украины с транспортными коридорами ЕС.

“Мы начали диалог о скоростной железной дороге, которая соединит Киев и Варшаву. А также приступили к реконструкции, модернизации и техническому переоснащению пяти пунктов пропуска на украинско-польской границе”, — сообщил Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул заинтересованность в подготовке переговоров о подготовке к заключению Соглашения о либерализации международных транзитных грузовых перевозок Украина-ЕС. В настоящее время между правительствами Украины и Польши достигнуты двусторонние договоренности.

"Украинская и польская стороны накануне договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок. А также об отмене ограничений на транзит грузовых вагонов через территорию Украины в Польшу железнодорожным сообщением”, — отметил Шмыгаль.

Напомним, Польша в случае вторжения РФ в Украину готова при необходимости принять украинских граждан.

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