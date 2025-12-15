Киев и восточные области оказались на грани полного блэкаута: что известно

Блэкаут / © ТСН.ua

Массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в этом году стали более интенсивными и масштабными, чем когда-либо прежде, сообщают чиновники и эксперты. В результате ударов беспилотников и ракет страна оказалась на грани энергетического коллапса, а длительные отключения света грозят критическими последствиями для украинцев в зимний период.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Серия атак началась еще в октябре и со временем привела к значительному дефициту электроэнергии по всей Украине. Наиболее пострадали системы передачи электроэнергии, которые перемещают электроэнергию из западных областей, где производится большинство электроэнергии, на восток страны. Это фактически разделяет страну пополам, отмечают источники, знакомые с ситуацией.

«Мы, если не на грани полного блэкаута на востоке страны, то очень близко к этому», — сообщил высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Эксперты предупреждают, что точное количество атак, необходимых для полного отключения электроэнергии, предсказать невозможно. Это зависит от того, какие объекты поражены и насколько быстро Украина может восстанавливать поставки. В результате атак украинская противовоздушная оборона обнаружила уязвимые места, что затрудняет защиту сети.

В Киеве жители остаются без света до 16 часов в сутки, предприятия работают преимущественно на генераторах.

Украинские чиновники предлагают энергетическое перемирие: Россия прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру, а Украина — на российские нефтяные и газовые объекты.

«Я уже несколько недель публично призываю предложить россиянам согласованное энергетическое перемирие. Такой шаг сделает зимние перспективы чуть менее пессимистичными», — заявила народный депутат Виктория Гриб.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что «готов» к энергетическому прекращению огня, однако США считают, что Киев близок к более широкому соглашению, которое может стать основой для полного прекращения боевых действий.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что в ноябре Россия запустила около 5 тысяч беспилотников и ракет, нацеленных на электростанции, сети передачи электроэнергии и газовую инфраструктуру, что вдвое больше, чем в начале года.

По словам Валерия Осадчука, руководителя отдела коммуникаций «Укрэнерго», атаки также нацелены на инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии, а по всей стране действуют ограничения на электроснабжение.

«Ситуация могла бы быть намного хуже, если бы не инженерные усилия „Укрэнерго“, — отмечает Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований „Стратегия XXI“, — Однако электроснабжение будет нестабильным в течение всей зимы и даже весны».

Несмотря на угрозы и длительные отключения света, украинцы заявляют, что не согласятся на потенциально несправедливое мирное соглашение с Россией.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина отказалась от опасного компромисса, который предлагали США и Россия.