Киев инициировал встречу Совета Украина-НАТО: что будут обсуждать

Поводом для встречи стали массированные атаки России 26-27 августа по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 28 августа, созывает заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева.

Об этом пишет Reuters.

"Встреча пройдет на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях Сил обороны", — заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла.

Совет Украина-НАТО был создан в 2023 году, чтобы обеспечить более тесное взаимодействие между альянсом и Киевом. На заседаниях совета обычно присутствуют послы стран-членов НАТО и официальные лица Украины.

Поводом для встречи стали массированные атаки РФ по гражданскому населению и инфраструктуре Украины, которые оккупационные войска совершили 26-27 августа.

"Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины и намерены и дальше укреплять обороноспособность Украины", – отметила представительница Североатлантического альянса.

Напомним, в результате ночной атаки на Кривой Рог была разрушена гостиница. Погибли три человека, еще один – считается пропавшим без вести.

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