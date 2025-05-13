Блокирование границы: Украина требует вмешательства польского правительства

На границе Украины и Польши будут действовать ограничения на проезд транспортных средств / © из соцсетей

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Киев призывает Варшаву к активным действиям и переговорам с польскими перевозчиками, накануне заблокировавшими движение грузового транспорта вблизи пункта пропуска «Дорогуск-Ягодин».

Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии корреспонденту «Укринформа».

Как отметил посол, польский протест направлен на защиту прав перевозчиков и борьбу с конкуренцией с украинской стороны. В то же время, с украинской стороны это рассматривается как «средство давления». Он подчеркнул, что Киев настроен конструктивно и готов вести диалог с польской стороной по этой проблеме, «ведь это влияет на интересы Украины и является недружественным шагом по отношению к украинской стороне».

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Посол Украины подчеркнул, что украинская сторона призывает польское правительство к «активным действиям по коммуникации с протестующими», а также к соответствующим переговорам с украинской стороной, чтобы урегулировать этот вопрос.

«Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования хоть и касаются польско-украинских отношений, но направлены к правительству Польши», — подчеркнул Боднар.

По его словам, украинская сторона обратилась в польскую с соответствующей нотой, он провел переговоры с представителями польских правительственных кругов.

«Проблему все знают. Сейчас рассматривается возможность предотвращения этого протеста или его минимизации», — подчеркнул Боднар.

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Он добавил, что в условиях продолжающейся российско-украинской войны этот протест «точно не направлен на поддержку Украины и укрепление украинско-польских отношений».

«Это вкладывается в традиционный для России нарратив о попытках найти точки разделения между нашими народами. Те, кто это делает, точно льет воду на мельницу страны-агрессора», — уверен дипломат.

Боднар отметил, что развертывание протеста именно сейчас, на финише президентской избирательной кампании в Польше, «имеет определенные политические цели». Однако выборы — это внутреннее дело Польши, к которому Украина не имеет отношения.

«Мы надеемся, что любые действия, направленные на внутреннего потребителя, не будут негативно отражаться на наши отношения», — подчеркнул Боднар.

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В этом контексте он отметил, что за этим протестом на границе стоят известные деятели националистической «Конфедерации», в частности, Рафал Меклер, который является председателем комитета защиты перевозчиков и работодателей сферы транспорта.

По мнению украинского дипломата, если правительство Польши не примет меры по минимизации или противодействию этим протестам, то они «могут расшириться на другие пункты пропуска, так как это уже было в прошлый раз».

Напомним, 12 мая польские перевозчики начали блокировку пункта пропуска на границе «Ягодин-Дорогуск». В настоящее время количество грузовиков в электронной очереди сократилось почти вдвое.