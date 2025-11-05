Киев может объявить эвакуацию населения в случае уничтожения ТЭЦ - эксперт

Эвакуация / © УНІАН

Украина имеет достаточные запасы газа, чтобы пройти отопительный сезон2025-2026 годов, однако из-за возможных вражеских ударов по объектам теплоснабжения часть домохозяйств может временно остаться без тепла.

Об этом сообщил энергетический эксперт Александр Харченко во время пресс-конференции "Осенне-зимний период: можно ли рассчитывать на тепло и свет в домах".

По его словам, даже несмотря на постоянные обстрелы россиян, которые пытаются разрушить украинскую газодобывающую инфраструктуру, запасы топлива остаются достаточными.

Эксперт убежден: теплоснабжающие компании смогут обеспечить стабильную работу систем, а дефицита ресурса не ожидается.

"Гораздо больше проблема атак на объекты теплоснабжения. Здесь действительно есть риски. Они объективно существуют. Атаки уже происходили и еще будут. Поэтому сейчас очень важно, чтобы города, где системы центрального отопления, имели план Б. Условно в каждом микрорайоне, каждом доме должны быть разработаны планы на случай разрушения ТЭЦ или котельной, которая обеспечивает определенный район", - отметил Харченко.

Он пояснил, что, несмотря на уверенность в достаточных газовых объемах, до завершения сезона хранилища могут существенно опустеть. "Газовые хранилища у нас будут снова сухими", - прогнозирует эксперт.

Харченко отметил, что основная угроза заключается именно в возможных разрушениях инфраструктуры, а не в недостатке ресурса. Поэтому местным властям необходимо иметь наработанные сценарии действий в случае выхода из строя теплоэлектроцентралей или котельных.

Такие резервные планы, по его словам, могут предусматривать переключение системы теплоснабжения на альтернативные схемы или временное снижение температуры теплоносителя, чтобы дома не промерзли.

"Или, если это возможно, держать определенные резервные котельные или мобильные котельные. Для них должны быть места подключения в каждом микрорайоне, чтобы, если что-то произошло, их можно было бы быстро подключить и оказать такую тепловую помощь", - добавил эксперт.

В то же время Харченко обратил внимание на необходимость подготовки к худшему сценарию - ситуации, когда восстановить работу теплосетей после обстрела будет невозможно. В таком случае города должны иметь четкий алгоритм действий для сохранения жилого фонда и безопасности жителей.

"Если в Киеве отключена ТЭЦ и в течение трех дней при температуре -10 °C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять:

а) слив воды из зданий;

б) эвакуацию.

Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспективы, что они заработают максимум через три дня, то это ситуация техногенной катастрофы", - подчеркнул Харченко.

Он также пояснил, что в случае, если воду в системах не слить, трубы могут лопнуть из-за замерзания, и тогда повреждения будут необратимыми.

"Если в доме оставить воду, она просто их порвет, и это не восстанавливается", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в совете рассказали, что на случай исчезновения центрального отопления, Украина делает ставкуна когенерационные, газопоршневые и газотурбинные установки.