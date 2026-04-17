Киев накрывает новая волна похолодания: синоптики предупредили, когда испортится погода
Пятница в Киеве пройдет без дневных осадков, однако солнце редко будет появляться из-за облаков.
В Киеве и Киевской области 17 апреля будет облачно, а ночные осадки уже днем сменятся сухой, однако прохладной погодой.
В частности, на Киевщине в пятницу будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью и утром синоптики прогнозируют небольшой дождь, однако день пройдет без осадков.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днем — от +11 до +16 градусов выше нуля.
В Киеве ночью ожидается от +6 до +8 градусов тепла, днем — до +16 градусов тепла.
По данным погодного портала Sinoptik, в столице в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков. Столбики термометров ночью будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днем — от +14 до +16 градусов тепла.
