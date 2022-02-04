Киев направил правительству Германии письмо необходимого вооружения: СМИ узнали, что в нем

Киев направил правительству Германии письмо необходимого вооружения: СМИ узнали, что в нем

Украина просит рассмотреть их запрос как можно скорее из-за российской угрозы вторжения.

Посольство Украины в Германии официально обратилось с письмом в Бундестаг, в котором просит предоставить оборонное вооружение, и перечисляет в нем необходимое оружие.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "Боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "Боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм)", — говорится в письме.

В частности, Украина просит:

в срочном приобретении зенитно-ракетных комплексов средней дальности,

антидронового оружия,

переносных зенитно-ракетных комплексов,

электронных систем слежения,

а также приборов ночного видения и камер наблюдения.

В перечне также есть транспортные средства "с повышенной противоминной защитой" и работы по обезвреживанию взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.

Кроме того, Украина требует цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы, машины скорой помощи и противоснайперские системы, а также противоминные системы.

Как пишет издание со ссылкой на письмо-просьбу, список необеденного оружия еще можно дополнять. В Украине отмечают, что все запросы "системы оружия оборонного характера". Украинское дипведомство просит как можно быстрее рассмотреть список из-за военной угрозы со стороны РФ.

Напомним, правительство Германии отказалось поставлять оборонное вооружение Украине. Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия взыскала 130 тыс. военных к украинским границам.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя отказ Германии поставлять оружие Киеву, заявил, что "Украина до сих пор нет на исторической карте в немецком обществе".

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