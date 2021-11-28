Киев окутал густой туман, в ГСЧС предупреждают о плохой видимости в ряде регионов Украины: фото

Синоптики объявили I уровень опасности.
Киев окутал густой туман – на дорогах очень слабая видимость.
В ГСЧС на 28 ноября объявили предупреждение о тумане в стране.
Так, по информации Укргидрометцентра, утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют водителям во время тумана следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
Читайте также:
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Новогодние выходные 2022: когда украинцы смогут отдохнуть. Календарь праздников