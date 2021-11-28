Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Киев окутал густой туман, в ГСЧС предупреждают о плохой видимости в ряде регионов Украины: фото

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киев окутал густой туман, в ГСЧС предупреждают о плохой видимости в ряде регионов Украины: фото

ТСН.ua

Синоптики объявили I уровень опасности.

Киев окутал густой туман – на дорогах очень слабая видимость.

В ГСЧС на 28 ноября объявили предупреждение о тумане в стране.

Так, по информации Укргидрометцентра, утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

© ТСН.ua
ТСН.ua

Специалисты рекомендуют водителям во время тумана следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

Читайте также:

Погода на 27-28 ноября от Фроси

Погода на 27-28 ноября от Фроси
Следующая публикация