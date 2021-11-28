Киев окутал густой туман, в ГСЧС предупреждают о плохой видимости в ряде регионов Украины: фото

Киев окутал густой туман, в ГСЧС предупреждают о плохой видимости в ряде регионов Украины: фото

Синоптики объявили I уровень опасности.

Киев окутал густой туман – на дорогах очень слабая видимость.

В ГСЧС на 28 ноября объявили предупреждение о тумане в стране.

Так, по информации Укргидрометцентра, утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

ТСН.ua

Специалисты рекомендуют водителям во время тумана следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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