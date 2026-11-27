Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Украина передала партнерам предложения относительно условий перемирия в акватории Черного моря и ожидает ответа от России. Киев настаивает на восстановлении свободы судоходства и беспрепятственного экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В то же время Москва пытается расширить перечень условий, в частности включить в договоренности вопрос об экспорте нефти.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе V Международной конференции по продовольственной безопасности «Продовольствие из Украины» (Food from Ukraine), сообщает «Суспильне».

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По словам Сибиги, Украина готова внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, для чего необходимо восстановить безопасное судоходство в Чёрном море и гарантировать беспрепятственный вывоз сельскохозяйственной продукции.

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Министр подчеркнул, что Киев уже передал все свои предложения и теперь ожидает реакции Москвы.

«Мы готовы к перемирию. Мы благодарны Индии, Турции и Египту, которые играют активную и важную роль в деэскалации в Чёрном море, а также в посредничестве. Сейчас мы ждем ответа от России. Все наши предложения были переданы», — заявил глава МИД.

Он также отметил важную роль Индии, Турции и Египта в дипломатических усилиях, направленных на снижение напряженности в Черноморском регионе.

Что Россия пытается включить в условия перемирия

Сибига отметил, что Москва традиционно реагирует на украинские предложения выдвижением дополнительных требований, которые Киев считает нереалистичными.

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По его словам, на этот раз российская сторона также пытается расширить круг переговоров, предлагая включить в договоренности вопрос об экспорте нефти.

Украина не исключает возможности более широкого энергетического перемирия, однако настаивает на том, что оно должно охватывать все составляющие энергетической инфраструктуры, а не только отдельные экономические интересы России.

«Нефть может стать одним из элементов более широкого энергетического перемирия. Да, мы готовы и к энергетическому перемирию, но в таком случае оно должно рассматриваться с учетом всех энергетических компонентов. А что касается Чёрного моря, то мы сосредоточиваемся на агропродукции. И опять же, мы выдвинули действенные предложения», — пояснил министр.

Сибига призвал усилить международное давление на Россию

Глава украинского МИД подчеркнул, что восстановление безопасности судоходства в Чёрном море невозможно без надлежащего международного давления на Россию.

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По его словам, Москва должна прекратить создавать угрозы для гражданского судоходства и препятствовать украинскому экспорту сельскохозяйственной продукции.

Украина, как подчеркнул Сибига, готова выполнять роль гаранта мировой продовольственной безопасности, однако для этого необходимы конкретные договоренности и реальные гарантии безопасности в Черном море.

Напомним, что в этом году Чёрное море стало самым смертоносным судоходным маршрутом в мире. Число погибших моряков здесь уже превысило показатели Персидского залива и Ормузского пролива, которые традиционно считаются одними из самых опасных регионов для судоходства.

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