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- Украина
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Киев перешел на экстренные отключения света
В столице графики отключения света не действуют.
Сегодня, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов.
Об этом сообщил ДТЭК.
«В Киеве из-за постоянных обстрелов энергосистемы применены экстренные отключения. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда позволяет ситуация с безопасностью», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Киеве сложилась крайне сложная ситуация с электроснабжением. В некоторых районах свет включали всего на полтора часа в сутки.
В ДТЭК отмечают, что российские войска нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре, в том числе и в Киеве. В столице под атакой снова оказалась ТЭЦ.
Новые обстрелы усугубили ситуацию в энергосистеме, которая уже получила значительные повреждения вследствие предыдущих атак. В настоящее время энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденного оборудования.