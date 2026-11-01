Киев перешел на экстренные отключения света

При экстренных отключениях обычные графики не действуют / © Getty Images

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Сегодня, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщил ДТЭК.

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«В Киеве из-за постоянных обстрелов энергосистемы применены экстренные отключения. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда позволяет ситуация с безопасностью», — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне в Киеве сложилась крайне сложная ситуация с электроснабжением. В некоторых районах свет включали всего на полтора часа в сутки.

В ДТЭК отмечают, что российские войска нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре, в том числе и в Киеве. В столице под атакой снова оказалась ТЭЦ.

Новые обстрелы усугубили ситуацию в энергосистеме, которая уже получила значительные повреждения вследствие предыдущих атак. В настоящее время энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденного оборудования.

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