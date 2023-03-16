Киев подписал соглашение о сотрудничестве с польским Вроцлавом

С начала широкомасштабной войны польский город принял 150 тысяч украинских беженцев.

В среду, 15 марта, Киев и Вроцлав подписали соглашение о сотрудничестве. Столичный мэр Виталий Кличко поблагодарил власти и граждан польского города за гуманитарную и экономическую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Вроцлав с начала широкомасштабного вторжения России принял 150 тысяч украинских беженцев", – говорится в сообщении.

Среди них – 80 тысяч детей. В будущем польский город планирует помогать восстанавливать инфраструктуру столицы и других городов Украины, пострадавших от российской агрессии.

Ранее мы сообщали, что во Вроцлаве четверо нетрезвых поляков ночью ворвались в хостел с украинцами и кричали, что "желают украинской крови". Однако, неожиданно для себя, нападавшие получили отпор.

Читайте также: