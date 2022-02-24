Киев просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для России – посол Украины в Анкаре

Киев просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для России – посол Украины в Анкаре

Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать Украину.

Посол Украины в Анкаре заявил, что Киев просит Турцию закрыть пролив Босфор и Дарданеллы для России.

Büyükelçi @VasylBodnar : "Türk yönetimine sesleniyorum #Ukrayna 'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoryudy — Украина в Turkey (@UKRinTR) February 24, 2022

В то же время "Росморречфлот" сообщает об остановке судоходства в Азовском море до особого распоряжения.

"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия Дарданелл. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции", – говорится в сообщении посла Украины в Турции Василия Боднара.

Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать наше государство в трудный час.