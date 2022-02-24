Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Киев просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для России – посол Украины в Анкаре

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киев просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для России – посол Украины в Анкаре

Фото: twitter/GamanOleksandr

Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать Украину.

Посол Украины в Анкаре заявил, что Киев просит Турцию закрыть пролив Босфор и Дарданеллы для России.

В то же время "Росморречфлот" сообщает об остановке судоходства в Азовском море до особого распоряжения.

"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия Дарданелл. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции", – говорится в сообщении посла Украины в Турции Василия Боднара.

Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать наше государство в трудный час.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация