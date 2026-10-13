Взрывы в Киеве 13 октября

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Поздно вечером, 13 октября, в Киеве снова раздались взрывы. Столица находится под атакой российской баллистики.

Об этом передают КГВА и Воздушные силы.

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«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КМВА.

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В 22:40 Воздушные силы сообщили о баллистике на Киев, а через минуту — о повторном запуске.

Союзники снова не предупредили об ударе

По информации мониторинговых пабликов, баллистику россияне запустили в Киев из Брянска. Также там предположили, что вероятно сегодня снова запускали 4-5 ракет С-400, которые трудно зафиксировать. Поэтому о выходах баллистики предупреждения не было.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил ТСН.ua, что предупреждения о пусках баллистики по Киеву от западных партнеров снова не было. По его словам, военные и соответствующие службы выясняют все обстоятельства.

Таким образом, Силы обороны Украины не знали, что готовятся пуски. Тревогу включили, когда заметили цели.

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Позже Воздушные силы опубликовали официальное сообщение, где отметили, что около 22.40, 13 октября, враг нанес удар по Киеву баллистическими ракетами. Количество и тип ракет уточняется.

«Ситуация схожа с вчерашней — информации от партнеров о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются. Противник коварно бьет баллистикой по мирному населению, не исключены повторные атаки», — предупредили в ВС.

Карта воздушных тревог по состоянию на момент публикации новости

Первые детали о прилете

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в Деснянском районе столицы есть попадание в 9-этажный дом. Там вспыхнул пожар. Экстренные службы направляются на место происшествия.

Также в Деснянском районе, в результате атаки врага, пылает складское здание.

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Тем временем, в Сети распространяются первые фото и видео последствий атаки.

© Труха

Почему союзники не предупредили об атаке

Напомним, что вчера в Киеве взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Поэтому в Сети встревожились, может ли это свидетельствовать, что США перестали предоставлять Украине разведданные, как предупреждали в СМИ и нардепы.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки 12 октября Украина не получила от партнеров преждевременного предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.

В МИД заверили, что Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединенных Штатов.

Дональд Трамп также заверил, что Штаты и дальше помогают Украине важной развединформацией.

Несмотря на заявление Трампа, Воздушных Силы ВСУ и главы МИД Сибиги, президент Зеленский в вечернем обращении снова повторил, что во время вчерашней баллистической атаки на Киев Украина не получила традиционного предупреждения заранее.

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