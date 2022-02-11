Киев в списке оккупации: Белый дом опубликовал вероятный сценарий нападения России на украинские города

По данным американских СМИ, войска России могут войти на территорию Украины 15 февраля.
Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.
Об этом на брифинге заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 11 февраля.
По его словам, России может начаться нападение на украинские города "в любой момент". В то же время он подчеркнул, ссылаясь на данные разведки США, что Россия приняла окончательное решение о вторжении в Украину.
"Мы находимся в таком периоде, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Владимир Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации... но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на много предположений, что это произойдет после нее", — заявил он.
Что касается вероятного нападения, то Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Помощник президента США утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.
По данным американского издания Bloomberg, возможное широкомасштабное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.
Ранее о том, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр, заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
Напомним, в середине января 2022 года в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков. Городской голова Харькова Игорь Терехов отреагировал на опасения Зеленского об оккупации города Россией и призвал горожан не паниковать.
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