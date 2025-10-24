"Киев в зоне риска": долетят ли новые российские КАБы до столицы

Россия атакует новыми реактивными КАБами / © ТСН.ua

Реклама

Народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан считает, что новые реактивные КАБы, которые использует для обстрелов украинских городов российская террористическая армия, могут поразить окрестности Киева.

Об этом он сказал в эфире программы «Суперпозиция».

По словам нардепа, эти боеприпасы летят на расстояние около 200 км, поэтому «столичный регион может потенциально быть в зоне риска».

Реклама

Мокан отметил, что от ближайшей точки Брянской области РФ до столичной Троещины примерно 190 км.

При этом политик напомнил, что Россия уже наносила удары новыми КАБами по Одесской области, Николаеве, Днепру, по Полтавщине и Лозовой на Харьковщине.

В то же время глава Центра радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в комментарии «Труха.Украина» отметил, что так называемые реактивные КАБы по сути являются дешевым аналогом крылатой ракеты или реактивного Шахеда, которыми столицу атакуют уже четвертый год.

«То, что недавно долетело до Полтавы — это не тот КАБ весом до 3 тысяч кг, который противник массово бросает по фронтам и которым наносит нам большой вред», — отметил он.

Реклама

По его словам, боевая часть этой бомбы имеет вес около 100 кг, и хотя этот КАБ действительно может преодолевать расстояние 120-180 км, но он не нанесет такого вреда, как «фронтовой».

Напомним, 24 октября российская армия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБы) по гражданским объектам на территории Одесской области

Ранее россияне обстреляли этими КАБами Полтавщину. Хотя эксперты не называют эти бомбы «супероружием», они являются серьезным вызовом для Украины из-за своей дальности и потенциальной массовости производства.