Киев в зоне риска: грядущая зима станет самым суровым испытанием для украинцев – международный отчет

Дефицит электроэнергии этой зимой может достичь трети спроса, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Грядущая зима может стать для Украины самым суровым испытанием, поскольку электроснабжение рискует столкнуться с "серьезными перебоями" после масштабных российских атак. Ожидаемый дефицит в энергосистеме во время холодов может достигнуть 6 ГВт.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном в четверг, 19 сентября.

МЭА отмечает, что в последнее время удары РФ по энергосистеме Украины усилились.

"Энергетическая система Украины пережила последние две зимы благодаря стойкости, мужеству и изобретательности ее народа, а также сильной солидарности со стороны международных партнеров. Но эта зима станет для нее самым суровым испытанием", – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По данным экспертов, ожидаемый пиковый спрос увеличится с 12 ГВт летом до 18,5 ГВт зимой. Несмотря на возобновление работы атомных энергоблоков после ремонтов и импорт около 1,7 ГВт электроэнергии из ЕС, дефицит в энергосистеме может достигнуть трети ожидаемого спроса в пиковые периоды – 6 ГВт, что примерно эквивалентно спросу Дании, указывается в отчете.

Это приведет к длительным отключениям света, которые приведут к огромным нагрузкам, в частности на централизованное водоснабжение и теплоснабжение. Также существует риск того, что ущерб от новых российских атак превзойдет скорость восстановления инфраструктуры, говорят в агентстве.

В отчете также называют наиболее уязвимые зимой города, рискующие остаться без тепла. Это прифронтовые Харьков, Чернигов, Запорожье, Сумы, Николаев и Донецкая область. Харьковская область вообще осталась без крупных теплогенерирующих мощностей после разрушения Змиевской ТЭС и Харьковской ТЭЦ-5 в конце марта.

Под угрозой находится и Киев, где 98% населения подключены к сети централизованной подачи тепла, а три больших ТЭЦ обеспечивают основную часть поставок в зимние месяцы, указывают эксперты.

В своем отчете агентство излагает 10 мер, которые Украина и ее союзники должны реализовать для устранения рисков в энергоснабжении страны. Они включают укрепление физической и кибербезопасности критической энергетической инфраструктуры, ускорение поставок оборудования и запасных частей для ремонта, инвестиции в энергоэффективность и увеличение возможностей импорта электроэнергии и природного газа из ЕС.

В то же время, важнейшей мерой МЭА называет эффективную ПВО Украины, которая может снизить последствия новых российских атак на инфраструктуру.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще. У России есть террористические планы, но и украинские энергетики готовятся к атакам.

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