- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3479
- Время на прочтение
- 2 мин
Киев, Винничина, Запорожье: что известно о смертельной атаке РФ по Украине 28 августа
Украинские города и регионы пережили ужасную ночь — РФ ударила беспилотниками и ракетами. Самая сложная ситуация в Киеве.
В ночь на 28 августа Россия устроила комбинированную атаку по Украине. «Шахеды» почти всю ночь атаковали другие регионы и долетели до западных областей — Тернопольщины и Ивано-Франковщины. По столице Россия запустили десятки дронов, а после 3 утра несколько раз наносила удары баллистическими ракетами наземного базирования и аэробалистическими «Кинжалами».
Последний массированный удар России по Украине произошел в прошлый четверг, когда ракеты и дроны преимущественно ударили по западным областям.
ТСН.ua собрал все, что известно об ужасной ночи в Украине по состоянию на утро, 28 августа.
Киев
Российские войска ночью массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Есть разрушения, к тушению пожаров привлекают авиацию ГСЧС.
Дом в Дарницком районе Киева во время атаки 28 августа разрушила вражеская ракета. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
В свою очередь городской голова Виталий Кличко отметил, что в Киеве уже известно о 45 пострадавших людях.
Число погибших в результате ночной атаки россиян на Киев увеличилось до восьми человек, среди них — ребенок.
По данным Киевской городской военной администрации, последствия атаки РФ фиксируются более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Есть значительные повреждения в жилой застройке Днепровского и Дарницкого районов. В частности, в последнем прямом попадании была уничтожена часть пятиэтажки.
В некоторых районах Киева из-за атаки российских оккупантов зафиксировано загрязнение воздуха. Индекс качества воздуха достиг 182, свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot.
«Самый загрязненный воздух в Дарницком районе. Также загрязнение зафиксировано в локации Шевченковского района», — говорится в сообщении.
Винницкая область
Российские войска ночью атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области, сообщила первая замглавы ОВА Наталья Заболотная.
По ее словам, в результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.
В настоящее время осуществляются аварийно-восстановительные работы. Информации о пострадавших нет.
Атака по Интерсити+
«Укрзализныця» сообщила, что российские войска ночью нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу, в частности, под ударом были скоростные поезда Интерсити+.
Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.
Это будет касаться рейсов:
№87 Запорожье — Ковель
№139 Киев — Каменец-Подольский
№77 Одесса — Ковель
№3 Запорожье — Ужгород
№47 Запорожье — Мукачево
№32 Перемышль — Запорожье
№92 Львов — Киев
№52 Львов — Киев
Также известно, что одно из предприятий Запорожья подверглось российской атаке, возник пожар. Кроме того, этой ночью Хмельнитчина подверглась атаке вражеских летательных аппаратов. Есть ущерб.