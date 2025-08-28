ТСН в социальных сетях

Киев, Винничина, Запорожье: что известно о смертельной атаке РФ по Украине 28 августа

Украинские города и регионы пережили ужасную ночь — РФ ударила беспилотниками и ракетами. Самая сложная ситуация в Киеве.

Анастасия Павленко
Ночная атака РФ по столице

Ночная атака РФ по столице / © Associated Press

В ночь на 28 августа Россия устроила комбинированную атаку по Украине. «Шахеды» почти всю ночь атаковали другие регионы и долетели до западных областей — Тернопольщины и Ивано-Франковщины. По столице Россия запустили десятки дронов, а после 3 утра несколько раз наносила удары баллистическими ракетами наземного базирования и аэробалистическими «Кинжалами».

Последний массированный удар России по Украине произошел в прошлый четверг, когда ракеты и дроны преимущественно ударили по западным областям.

ТСН.ua собрал все, что известно об ужасной ночи в Украине по состоянию на утро, 28 августа.

Киев

Российские войска ночью массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Есть разрушения, к тушению пожаров привлекают авиацию ГСЧС.

Дом в Дарницком районе Киева во время атаки 28 августа разрушила вражеская ракета. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

На месте атаки / © Associated Press

На месте атаки / © Associated Press

В свою очередь городской голова Виталий Кличко отметил, что в Киеве уже известно о 45 пострадавших людях.

Число погибших в результате ночной атаки россиян на Киев увеличилось до восьми человек, среди них — ребенок.

По данным Киевской городской военной администрации, последствия атаки РФ фиксируются более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Есть значительные повреждения в жилой застройке Днепровского и Дарницкого районов. В частности, в последнем прямом попадании была уничтожена часть пятиэтажки.

Киев, атака 28 августа / © Associated Press

Киев, атака 28 августа / © Associated Press

В некоторых районах Киева из-за атаки российских оккупантов зафиксировано загрязнение воздуха. Индекс качества воздуха достиг 182, свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot.

«Самый загрязненный воздух в Дарницком районе. Также загрязнение зафиксировано в локации Шевченковского района», — говорится в сообщении.

Винницкая область

Российские войска ночью атаковали критическую инфраструктуру Винницкой области, сообщила первая замглавы ОВА Наталья Заболотная.

По ее словам, в результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Последствия атаки / © Getty Images

Последствия атаки / © Getty Images

В настоящее время осуществляются аварийно-восстановительные работы. Информации о пострадавших нет.

Атака по Интерсити+

«Укрзализныця» сообщила, что российские войска ночью нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу, в частности, под ударом были скоростные поезда Интерсити+.

Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.

Это будет касаться рейсов:

  • №87 Запорожье — Ковель

  • №139 Киев — Каменец-Подольский

  • №77 Одесса — Ковель

  • №3 Запорожье — Ужгород

  • №47 Запорожье — Мукачево

  • №32 Перемышль — Запорожье

  • №92 Львов — Киев

  • №52 Львов — Киев

Уничтоженный поезд

Уничтоженный поезд

Также известно, что одно из предприятий Запорожья подверглось российской атаке, возник пожар. Кроме того, этой ночью Хмельнитчина подверглась атаке вражеских летательных аппаратов. Есть ущерб.

