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Киев второй раз атаковали баллистикой: власти рассказали первые последствия обстрела
Враг атаковал столицу по меньшей мере четырьмя баллистическими ракетами.
Враг в ночь на 27 августа повторно нанес удар по Киеву баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
По данным мониторинговых каналов, российские войска атаковали столицу по меньшей мере четырьмя баллистическими ракетами. Предварительно их запустили с территории Брянской области РФ.
В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях вражеской атаки. В частности, в Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков.
«В Подольском районе фиксируется падение обломков во дворе жилого дома», — говорится в сообщении.
В настоящее время информация о пострадавших и повреждениях в результате российской атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по ряду регионов Украины.