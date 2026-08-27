Киев второй раз атаковали баллистикой: власти рассказали первые последствия обстрела

Враг атаковал Киев / © Associated Press

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Враг в ночь на 27 августа повторно нанес удар по Киеву баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

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По данным мониторинговых каналов, российские войска атаковали столицу по меньшей мере четырьмя баллистическими ракетами. Предварительно их запустили с территории Брянской области РФ.

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В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях вражеской атаки. В частности, в Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков.

«В Подольском районе фиксируется падение обломков во дворе жилого дома», — говорится в сообщении.

В настоящее время информация о пострадавших и повреждениях в результате российской атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.

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Мы ранее информировали, что в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по ряду регионов Украины.

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