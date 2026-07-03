Киев задыхается: что не так с воздухом

В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха / © Associated Press

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В Киеве фиксируется ухудшение качества воздуха. В некоторых районах индекс качества превышает норму.

Об этом сообщили в КГГА.

В ведомстве рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

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«По состоянию на 09:30 зафиксирована повышенная концентрация приземного озона и пыли. Это связано с жарой, пожарами после российской атаки в ночь на 2 июля и отсутствием ветра», — пояснили в ведомстве.

Сложнейшая ситуация с качеством воздуха наблюдается в отдельных районах города. Местами фиксируют «красный» — вредный уровень загрязнения (с индексом до 190).

Карта SaveEcoBot по состоянию на утро пятницы, 3 июля

Согласно информации SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе может вызвать дискомфорт:

у людей с заболеваниями легких (таких как астма)

у людей с сердечными заболеваниями

у детей

у пожилых людей

Напомним, в Киеве и Вышгороде зафиксировано существенное ухудшение состояния воздуха, на которое из-за запаха гари активно жалуются местные жители. По данным ресурса Iqair, столица оказалась на 68 месте в мировом рейтинге с индексом загрязнения 54 при норме 50, что сейчас классифицируется как «средний» уровень.

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Эколог Александр Соколенко и ГСЧС объясняют ситуацию несколькими факторами: последствиями пожаров после российских обстрелов, возгораниями в экосистемах, в частности локальным пожаром в Чернобыльской зоне, и фотохимическим смогом.

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