- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 965
- Время на прочтение
- 1 мин
Киев задыхается: что не так с воздухом
В Киеве 3 июля зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха из-за жары, накопления приземного озона и пожаров после российской атаки.
В Киеве фиксируется ухудшение качества воздуха. В некоторых районах индекс качества превышает норму.
Об этом сообщили в КГГА.
В ведомстве рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
«По состоянию на 09:30 зафиксирована повышенная концентрация приземного озона и пыли. Это связано с жарой, пожарами после российской атаки в ночь на 2 июля и отсутствием ветра», — пояснили в ведомстве.
Сложнейшая ситуация с качеством воздуха наблюдается в отдельных районах города. Местами фиксируют «красный» — вредный уровень загрязнения (с индексом до 190).
Согласно информации SaveEcoBot, такой уровень загрязнения воздуха в городе может вызвать дискомфорт:
у людей с заболеваниями легких (таких как астма)
у людей с сердечными заболеваниями
у детей
у пожилых людей
Напомним, в Киеве и Вышгороде зафиксировано существенное ухудшение состояния воздуха, на которое из-за запаха гари активно жалуются местные жители. По данным ресурса Iqair, столица оказалась на 68 месте в мировом рейтинге с индексом загрязнения 54 при норме 50, что сейчас классифицируется как «средний» уровень.
Эколог Александр Соколенко и ГСЧС объясняют ситуацию несколькими факторами: последствиями пожаров после российских обстрелов, возгораниями в экосистемах, в частности локальным пожаром в Чернобыльской зоне, и фотохимическим смогом.