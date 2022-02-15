Киевлян предупредили, когда они должны избавиться от кондиционеров и достроенных балконов / pixabay.com

Киевлян предупредили, когда они должны избавиться от кондиционеров и достроенных балконов

Киевлян предупредили, когда они должны избавиться от кондиционеров и достроенных балконов

В Киеве хотят запретить пристройку в виде балконов и кондиционеров, а также изменение формы окон на фасадах домов, которые являются объектами культурного наследия. Что именно планируют запретить и почему читайте в материале ТСН.ua.

По словам заместителя главы КГГА Владимира Прокопива, жителям старых домов хотят запретить:

размещать системы кондиционирования воздуха (но только в том случае, если они портят архитектурный вид объекта культурного наследия или исторического здания);

достраивать, расширять, утеплять балконы или лоджии на исторических зданиях;

изменять форму и цвета балконных дверей или оконных рам, а также расширять проемы на объектах культурного наследия.

Владимир Прокопив, который и стал инициатором этого решения, отмечает, что благодаря этому запрету можно будет восстановить эстетический вид центра столицы Украины, где собрано больше исторических зданий, которые ныне изуродованы кондиционерами и балконами.

Также заместитель председателя КГГА отметил, что у жителей таких домов будет 1 год на то, чтобы демонтировать уже имеющиеся балконы, лоджии или кондиционеры. После этого начнут штрафовать и насильно возвращать здания исторический облик.

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Владимир Прокопив указал, что над соответствующим документом, уже поддержанным профильной комиссией Киевсовета, почти два года работали ведущие специалисты по урбанистике, а также общественные активисты.

А в Минрегионе решили ввести уголовную ответственность за нарушение в процессе строительства. В частности, за незаконную достройку этажей и пристроек. Как отметили в ведомстве, нарушителей (архитекторов, генподрядчиков, инженеров) будут наказывать. Например, за надстройку нескольких этажей, которые не указывались в проекте, все участники могут понести уголовную ответственность.