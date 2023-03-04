Киевлян предупредили о первом уровне опасности: что это значит

Горожан призывают придерживаться рекомендаций во время сильного ветра.
Укргидрометцентр предупредил о первом (желтом) уровне опасности в Киеве. В субботу, 4 марта, в столице прогнозируют порывы ветра 15-18 метров в секунду.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Во время сильного ветра жителей города призывают соблюдать следующие рекомендации:
- Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- При сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- Избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Ранее сообщалось, что 4 марта в Украине синоптики прогнозируют сильный ветер и местами мокрый снег. Но температура воздуха кое-где достигнет +11°.
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