Киевлян предупредили о первом уровне опасности: что это значит

Горожан призывают придерживаться рекомендаций во время сильного ветра.

Укргидрометцентр предупредил о первом (желтом) уровне опасности в Киеве. В субботу, 4 марта, в столице прогнозируют порывы ветра 15-18 метров в секунду.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время сильного ветра жителей города призывают соблюдать следующие рекомендации:

Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

На улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

При сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

Избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее сообщалось, что 4 марта в Украине синоптики прогнозируют сильный ветер и местами мокрый снег. Но температура воздуха кое-где достигнет +11°.

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