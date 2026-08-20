Киевлян призвали готовиться к тяжелой зиме: значительная часть ТЭЦ разрушена

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

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Предстоящий отопительный сезон в Украине может быть очень тяжелым. Особенно это касается Киева.

Об этом заявил народный депутат Сергей Козырь в эфире «Суперпозиции».

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По его словам, значительная часть теплоэлектроцентралей была разрушена, а их быстрое восстановление невозможно. В то же время, подготовка к отопительному сезону, в частности реализация плана устойчивости, происходит с отставанием от графика.

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«Зима будет очень тяжелой. Надо готовиться. Людям следует задуматься, как они будут ее проходить», — подчеркнул Козырь.

Козырь отметил, что для контроля за ситуацией создают рабочие группы, которые будут проверять состояние подготовки.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что зима 2026-2027 годов может быть не легче, а даже сложнее предыдущей. Все из-за усиления российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Правительство выделило 35 млрд грн на подготовку к отопительному сезону и реализацию планов устойчивости. В то же время около 19,5 тысяч школ и детсадов уже имеют генераторы, солнечные панели или накопители энергии, а еще 220 заведений получат дополнительное оборудование. Корецкий подчеркнул, что Украина должна быть готова к возможным длительным отключениям электроэнергии, а перебои со светом и обстрелы не должны останавливать учебный процесс.



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