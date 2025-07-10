Киевлян призывают экономить электроэнергию: в чем причина

Киевлян предупреждают о дефиците электроэнергии из-за жары: / © ТСН.ua

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Жители столицы Украины получают уведомления от «Укрэнерго» с предупреждением о нехватке электроэнергии в системе. Причиной называют сильную жару, которая приводит к значительному росту потребления.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Киевляне призывают экономить электроэнергию с 10:00 до 22:00 и воздерживаться от включения мощных электроприборов в этот период. Это поможет стабилизировать энергосистему и избежать перегрузок.

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Сообщение от Укрэнерго. / © Укренерго

«Сегодня, 10 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 1% выше, чем в это же время в предыдущий день — в среду. Причина — удержание жаркой погоды на всей территории Украины. А также облачная погода с осадками в западных и части центральных областей», — заявляют в «Укрэнерго».

Также потребление электроэнергии в Украине продолжает расти. Ненастье полностью или частично обесточило 371 населенный пункт в семи областях.

Напомним, «Укрэнерго» отметили, что потребление электроэнергии утром 9 июля в Украине было на 3,1% выше, чем в предыдущий день. Все из-за жары и соответственно использования кондиционеров. Кроме того, в части областей высокая облачность, из-за чего снижается эффективность работы бытовых солнечных электростанций.