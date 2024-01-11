Киевляне, не волнуйтесь: Наталья Диденко объяснила грозу с громом посреди зимы (видео)

12 января в Украине снова будет морозно.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила о причинах непогоды — грозы с громом в Киеве вечером 11 января. По ее словам, такое редкое зимой явление повлекло за собой атмосферный фронт.

Об этом Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"Воздух сует холодный, то есть атмосфера заполняется холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта. Столкновение спровоцировало грозу", — написала синоптика.

Такое явление, когда вместо дождливого ливня идет снег, называется в метеорологии снежной грозой.

"И не стоит приплетать к этой грозе предрассудки, приметы и народные "страшилки". Редкое явление, разумеется, привлекает подобные вещи, но мы — опытные, мудрые, закаленные и доверяем только выясненным и проверенным фактам. (...) За часок -Два фронт пойдет дальше, небо прояснит, мороз окрепнет", – сообщила синоптикиня.

По ее словам, завтра, 12 января, в Украине будет холодно. Похолодание, ветер и снег снова идут в Украину. После незначительной оттепели снова вернутся морозы, температура снизится до -10 градусов. Холоднее всего будет на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине. Там прогнозируют 14 градусов мороза.

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