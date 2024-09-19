Киевляне впервые могут увидеть, как выглядит оборудование ТЭС после российских атак

В Киеве на Контрактовой площади официально открыта инсталляция «Битва за свет»: киевляне и гости столицы впервые могут вживую увидеть, как выглядит оборудование украинских ТЭС после российских атак.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

Инсталляция включает в себя разрушенный россией силовой трансформатор, работавший на одной из теплоэлектростанций ДТЭК.

Она позволяет украинцам лично увидеть и оценить масштаб разрушений объектов украинской энергетической инфраструктуры, подвергшихся более 1000 российским атакам с октября 2022 года. В результате враг уничтожил почти 90% всей тепловой и 45% гидрогенерации.

«Энергетическая инфраструктура каждого без исключения региона пострадала от обстрелов. В промежутках между массированными ракетными ударами враг ежедневно атакует дронами энергообъекты по всей стране, особенно в прифронтовых регионах. Наши энергетики прилагают титанические усилия, чтобы в таких сверхсложных условиях сохранить целостность энергосистемы и снабжать наших граждан электроэнергией», – отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко.

Инсталляция организована компанией ДТЭК и ОО "Порт Культуры" при содействии Министерства энергетики Украины и при поддержке КГГА.

«У выставленного трансформатора есть своя история – после обстрела он пылал сутки, потому что его невозможно было потушить. И, к сожалению, из-за масштабных повреждений его невозможно восстановить. Мы поставили его в Киеве, чтобы каждый мог своими глазами увидеть это так, как видят энергетики на ТЭС и других энергетических объектах. Однако несмотря на все сложности и ежедневные риски попасть под вражеский обстрел, украинские энергетики продолжают свою битву за свет», – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.