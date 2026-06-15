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У госпитализированного, мобилизованного Воловецким районным ТЦК, обнаружили ссадины, синяки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии мужчина скончался.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники полиции.

По его данным, речь идет о 29-летнем киевлянине Александре Хижняке, который содержался в местном РТЦК и СП. 11 июня в Воловце был госпитализирован. Человек находился в критическом состоянии в реанимации с остановкой сердца и в состоянии мозговой комы. А три дня спустя, 14 июня, он умер.

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Хронология событий

По данным правоохранителей,

8 июня: военнообязанного мужчину доставили в Воловецкий ТЦК.

10 июня: ему стало плохо из-за боли в сердце. Медики быстрой диагностировали токсическое действие неуточненного вещества, но после обследования вернули его в ТЦК.

11 июня: мужчину повторно доставили в больницу уже с внезапной остановкой сердца. Медикам удалось запустить сердце, пациент впал в кому.

14 июня: госпитализирован скончался.

У мужчины были множественные травмы и ссадины. Однако, как утверждает журналист, врачи отмечали: травмы имеют давность 5-6 дней, то есть их мужчина якобы получил еще до доставки в ТЦК, а переломов или внутренних кровотечений не обнаружено.

Предварительный диагноз комы, по данным полиции, — токсическое действие неизвестного вещества (алкоголь или наркотики), что подтверждено анализом крови или болезнь сердца.



Между тем, в ТЦК утверждают, что физическую силу к мужчине не применяли.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение). Все обстоятельства, повлекшие телесные повреждения и смерть, будут устанавливать правоохранители.

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Ранее журналист сообщил о вероятном избиении мобилизованного в Воловецком районном ТЦК и СП, что привело к его смерти.

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