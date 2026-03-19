- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 516
- Время на прочтение
- 2 мин
Киевлянин "купил" у горе-матери за $100 пятилетнюю дочь и изнасиловал ее
Киевлянин за 100 долларов США «купил» пятилетнюю девочку, чтобы изнасиловать. Шокирует не только циничный поступок мужчины, но и горе-матери, которая отдала дочь на растерзание насильнику.
Об этом жутком преступлении сообщает Офис генерального прокурора.
В суде отметили, что обвиняемый целенаправленно искал возможность совершить это преступление. В Интернете он познакомился с женщиной и договорился с ней о передаче ее 5-летней дочери. В обмен горе-мать получила 100 долларов США.
Потом злоумышленник изнасиловал девочку. Об обстоятельствах изнасилования ребенка обвиняемый подробно хвастался своим знакомым во время переписки, отправляя свои фотографии и фотографии ребенка в обнаженном виде.
Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным, назначив максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.
Насильник подал апелляционную жалобу, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений.
«Это тот случай, где все было сознательно и рассчитано. Сознательное решение взрослого сделать это с ребёнком. Он целенаправленно искал возможность совершить преступление, договорился, заплатил и сделал это по отношению к ребенку. Поэтому единственное справедливое решение — максимальный срок наказания. Именно это прокуратура и обеспечила в апелляционном суде», — подчеркнул заместитель генерального прокурора Виктор Логачев.
Он отметил, что в этом деле ответственность несут оба взрослых. Мать сознательно передала своего родного ребенка в руки обидчика и за это тоже получила 15 лет лишения свободы. Приговор она не оспаривала.
Девочку забрали из семьи и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей.
