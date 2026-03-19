Киевлянин "купил" у горе-матери за $100 пятилетнюю дочь и изнасиловал ее

Житель Киева «купил» за 100$ 5-летнего ребенка и изнасиловал его

Об этом жутком преступлении сообщает Офис генерального прокурора.

В суде отметили, что обвиняемый целенаправленно искал возможность совершить это преступление. В Интернете он познакомился с женщиной и договорился с ней о передаче ее 5-летней дочери. В обмен горе-мать получила 100 долларов США.

Потом злоумышленник изнасиловал девочку. Об обстоятельствах изнасилования ребенка обвиняемый подробно хвастался своим знакомым во время переписки, отправляя свои фотографии и фотографии ребенка в обнаженном виде.

Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным, назначив максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Насильник подал апелляционную жалобу, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений.

«Это тот случай, где все было сознательно и рассчитано. Сознательное решение взрослого сделать это с ребёнком. Он целенаправленно искал возможность совершить преступление, договорился, заплатил и сделал это по отношению к ребенку. Поэтому единственное справедливое решение — максимальный срок наказания. Именно это прокуратура и обеспечила в апелляционном суде», — подчеркнул заместитель генерального прокурора Виктор Логачев.

Он отметил, что в этом деле ответственность несут оба взрослых. Мать сознательно передала своего родного ребенка в руки обидчика и за это тоже получила 15 лет лишения свободы. Приговор она не оспаривала.

Девочку забрали из семьи и поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей.

Ранее сообщалось, что в Киеве серийный педофил пробирался в школьные туалеты и нападал на детей.