СБУ задержала предателя / © СБУ

СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося подорвать автомобиль с украинскими воинами в Николаеве.

Об этом сообщили в СБУ.

Как установило расследование, фигурант должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, воюющих на южном фронте.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные планы и задержали фигуранта в съемной квартире, когда он снаряжал бомбу дистанционного действия.

«Заказ россиян выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, попавший во внимание ФСБ, когда искал „легкие заработки“ в Телеграмм-каналах. После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВП из подручных средств», — говорится в сообщении.

Затем агента отправили в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, усилившуюся металлическими гайками и оборудован мобильным телефоном для дистанционной активации.

Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под запаркованный автомобиль воинов ВСУ и отдаленно взорвать ее с приближением военных к «локации».

Во время обысков во временном помещении задержанного изъяли комплектующие к СВП и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

