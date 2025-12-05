- Дата публикации
Киевлянин пытался устроить теракт в Николаеве — детали от СБУ
20-летний парень попал в поле зрения ФСБ, а затем получил задание от врага.
СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося подорвать автомобиль с украинскими воинами в Николаеве.
Об этом сообщили в СБУ.
Как установило расследование, фигурант должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, воюющих на южном фронте.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные планы и задержали фигуранта в съемной квартире, когда он снаряжал бомбу дистанционного действия.
«Заказ россиян выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, попавший во внимание ФСБ, когда искал „легкие заработки“ в Телеграмм-каналах. После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВП из подручных средств», — говорится в сообщении.
Затем агента отправили в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, усилившуюся металлическими гайками и оборудован мобильным телефоном для дистанционной активации.
Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под запаркованный автомобиль воинов ВСУ и отдаленно взорвать ее с приближением военных к «локации».
Во время обысков во временном помещении задержанного изъяли комплектующие к СВП и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
