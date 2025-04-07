Киевлянин заблудился в заснеженных Карпатах и получил обморожение: история спасения и фото

В Карпатах спасли заблудшего туриста из Киева

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Работники ГСЧС в Ивано-Франковской области спасли туриста из Киева, который заблудился в заснеженном высокогорье Карпат и получил обморожение. Мужчину передали медикам.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели из Прикарпатья 6 апреля получили сообщение от коллег из Буковины о том, что в их помощи нуждается турист из Киева. Мужчина 1987 года рождения три дня назад вышел из села Ворохта в направлении горы Пип Иван Черногорский и потерял ориентировку в районе седловины в Верховинском районе.

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К счастью, связь с заблудшим была, как и были установлены его координаты. Спасатели по телефону провели мужчине инструктаж по безопасности во время дальнейших его действий.

К поискаи и спасению туриста были привлечены пять горных спасателей села Верховина, две единицы техники и квадроцикл.

Спасатели нашли заблудшего мужчину в состоянии общего переохлаждения и обморожения рук. Туристу оказали первую домедицинскую помощь и сопровождали его в село Дземброня Верховинского района, где передали медикам.

Спасатели предостерегают, что в высокогорье — сильные снегопады, порывы ветра и ограниченная видимость. Они призвали воздержаться от походов на период усложнения погоды.

Работники ГСЧС спасли в Карпатах туриста из Киева

Работники ГСЧС спасли в Карпатах туриста из Киева

Работники ГСЧС спасли в Карпатах туриста из Киева

Работники ГСЧС спасли в Карпатах туриста из Киева

К слову, в марте пограничники спасли нарушителя из Сумщины, который двое суток бродил по горам на Закарпатье и едва не погиб, пытаясь попасть в Румынию.