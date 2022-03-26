Киевлянин заплатил 10 тыс. грн задатка за аренду жилья на Прикарпатье, а арендодатель скрылся

Мужчина нашел объявление в Интернете.
Житель Киева заплатил 10 тысяч мошенникам за "аренду жилья" на Яремчанщине, что на Прикарпатье.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что 59-летний киевлянин обратился в полицию Прикарпатья с заявлением о мошенничестве. По факту совершения мошеннических действий полицией начато досудебное расследование.
По его словам, в Сети нашел объявление о сдаче жилья на Яремчанщине. Мужчина позвонил по объявлению и договорился с “арендодателем” о съеме квартиры. Именно для этого заплатил более 10 тысяч гривен задатка.
Впрочем, после получения средств "собственник жилья" на связь больше не выходил. Объявление в Интернете было удалено.
Как сообщалось, в Хмельницкой области решили бороться с недобросовестными владельцами квартир, которые из-за высокого спроса на жилье среди переселенцев сильно увеличили стоимость аренды. 35 украинцев пожаловались в Бюро экономической безопасности на завышенные цены на жилье в Хмельницкой области.
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