Киевлянин женился на 80-летней теще: что было причиной странного брака

Фиктивный брак

Через пункт пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области пытался выехать из Украины 44-летний житель Киева, который сопровождал свою 80-летнюю жену с инвалидностью. Как выяснили пограничники, этот возрастной мезальянс был легендой для попытки незаконного выезда.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Несмотря на разницу в возрасте, супруги уверяли пограничников в искренности своих чувств, для которых годы — не помеха. Но во время дальнейшего общения супружеская пара начала путаться в своих ответах относительно подробностей совместного проживания.

«Выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужа, которая сейчас находится за границей. Таким образом, „любовь без возрастных ограничений“ оказалось легендой для попытки незаконного выезда», — сообщили в Госпогранслужбе.

Супругам было отказано в пропуске через госграницу, а в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления.

Напомним, ранее пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы. 34-летний местный житель решил добраться до Молдовы, переплыв реку Днестр.