Киевлянина с обморожением ног нашли в горах Закарпатья: что произошло

Мужчина не был готов к суровым погодным условиям в горах, где температура достигала 12 градусов мороза и сильно замерзла.
ДСНС Закарпатья спасла туриста из Киева, который в 12-градусный мороз пытался подняться на Петрос. У мужчины, вероятно, обморожены ноги.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Закарпатской области.
37-летний турист отправился в поход из поселка Ясиня и прошел через горную долину Шиса.
“Мужчина не был готов к суровым погодным условиям в горах, где температура достигала 12 градусов мороза. Он сильно замерз. Сначала на помощь отправились спасатели из Ясиня, но из-за холода турист решил продолжить путь. В конце концов его обнаружили спасатели из Лазещины недалеко от горной долины Головческа", – сообщили в ГСЧС.
Спасатели предоставили туристу необходимую помощь, после чего транспортировали его в село и передали врачам экстренной медицинской помощи с подозрением на обморожение ног.
Напомним, что в Румынии зафиксировали два трагических случая. На границе с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин.
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