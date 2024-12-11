Киевлянина с обморожением ног нашли в горах Закарпатья: что произошло

Мужчина не был готов к суровым погодным условиям в горах, где температура достигала 12 градусов мороза и сильно замерзла.

ДСНС Закарпатья спасла туриста из Киева, который в 12-градусный мороз пытался подняться на Петрос. У мужчины, вероятно, обморожены ноги.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Закарпатской области.

37-летний турист отправился в поход из поселка Ясиня и прошел через горную долину Шиса.

“Мужчина не был готов к суровым погодным условиям в горах, где температура достигала 12 градусов мороза. Он сильно замерз. Сначала на помощь отправились спасатели из Ясиня, но из-за холода турист решил продолжить путь. В конце концов его обнаружили спасатели из Лазещины недалеко от горной долины Головческа", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели предоставили туристу необходимую помощь, после чего транспортировали его в село и передали врачам экстренной медицинской помощи с подозрением на обморожение ног.

Напомним, что в Румынии зафиксировали два трагических случая. На границе с Украиной обнаружили тела двух погибших мужчин.