Киевлянку-маму младенца поставили на учет ТЦК как солдата: детали инцидента

Киевлянка Ирина Стрыкаль неожиданно обнаружила, что находится на воинском учете в Варашском ТЦК и СП на Ровенщине. Женщине, которая воспитывает 8-месячного ребенка, присвоили звание солдата.

Об этом женщина написала в соцсетях.

Стрикаль сообщила, что ее без всяких оснований внесли на воинский учет в Варашском ТЦК. Женщина объяснила, что у нее есть образование по специальности «менеджмент», однако в документах ей присвоили воинское звание солдата и определили как фельдшера.

В связи с этим Стрыкаль обратилась к Министерству обороны Украины.

«Можете ли вы как-то прокомментировать то, что меня, мать 8-месячного ребенка, с пропиской г. Киева и образованием по специальности „менеджмент“ поставили на учет в ТЦК Варашского района, города Ровно (в котором я даже никогда не была) и дали звание солдат со специальностью фельдшер?», — говорится в заметке киевлянки.

Она подчеркнула абсурдность ситуации, ведь в базе «Обериг» указаны корректные данные.

Также женщина заявила, что ее обращения игнорируются, а работники реагируют с насмешками, спрашивая, как так могло произойти.

Напомним, ранее киевлянка Ирина Харациди-Логинова, филолог без медицинского образования, случайно обнаружила себя в реестре «Обериг» как военнообязанную на учете в харьковском ТЦК. Женщина также оказалась в розыске, хотя никогда не обращалась в военкомат добровольно. В Харькове ошибку объяснили потерей части данных из-за боевых действий и отказались снимать Ирину с учета. В Минобороны ситуацию назвали следствием человеческого фактора во время оцифровки карточек и посоветовали подать заявку на исправление в «Резерв+» или обратиться в ТЦК лично.

Юристы отмечают незаконность такой постановки на учет и советуют оспаривать действия ТЦК в суде.

Заметим, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит женщинам исключаться из воинского учета, если их внесли туда ошибочно или с нарушением закона. Документ предусматривает автоматическое исключение из реестра и отмену штрафов на основании заявления женщины.