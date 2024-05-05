"Киево-Печерская лавра освобождается от духовной оккупации" – Эпифаний об УПЦ (МП)

Часть Нижней Лавры незаконно находится в отдании Московского патриархата. Было принято решение, разорваны договоры, есть соответствующие судебные решения, обязывающие покинуть территорию Нижней лавры.

Об этом "Радио Свобода" сказал предстоятель ВЦУ митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

"Постепенно Киево-Печерская лавра освобождается от духовной оккупации, от этой убийственной идеологии "русского мира". Да, сейчас часть Нижней Лавры незаконно находится в предании Московского патриархата. Было принято решение, разорваны договоры, есть соответствующие судебные решения о том, что они должны покинуть территорию Нижней лавры. Но они не владеют этой территорией Нижней лавры, только частью пещеры и несколько храмов, несколько корпусов.

Он отметил, что ПЦУ не хочет провоцировать противостояние.

"Мы за то, чтобы все происходило мирно и спокойно. И только в рамках украинского законодательства. Но они не хотят выполнять, как мы видим, решения и судов, и решения украинских властей. И потому до сих пор еще временно находятся, блокируют", – сказал предстоятель ВЦУ митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Он также сообщил, что во вторую годовщину, со времени полномасштабного вторжения, представители Московского патриархата закрыли доступ к пещерам для капелланов, военных, которые хотели преподнести свою молитву за Украину, за победу, заблокировали и не дали этого сделать.

"То есть это национальная украинская святыня, святыня украинского народа. И поэтому все должны иметь доступ к ней. Сейчас они пока блокируют, баррикадируются там", – сказал он.

Поэтому, по словам Эпифании, продолжается постепенный процесс освобождения лавры.

"Но мы же демократическая страна. Мы не хотим вести себя так, как ведут себя оккупанты с нами на оккупированных территориях. Это недопустимо. И поэтому мы ждем уже окончательное решение судов, которые должны принять соответствующее решение, но борьба продолжается. Видите, она постепенна, но она продолжается. И я думаю, что завершится полной духовной деоккупацией Киево-Печерской лавры», – сказал Эпифаний.

Напомним, монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука, подозреваемого в оправдании войны РФ против Украины, освободили из-под стражи. За него внесли залог.

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