- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевщина под массированной атакой: есть раненые и разрушения
Под ударами оказались жилые районы, ранены женщины и значительные разрушения в Броварском районе.
Россия ночью массированно атакует Киевскую область ракетами и ударными дронами . Под обстрелы попали мирные населенные пункты и жилье гражданских жителей.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
По его словам, в Броварах пострадали две женщины. Женщина 1959 года рождения получила резаные раны и была госпитализирована в местную больницу. Другая пострадала – женщина 1975 года рождения – получила ранение ноги. Ей предоставили медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
В Броварском районе повреждены многоэтажные и частные дома. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Из поврежденной многоэтажки спасатели эвакуировали 52 жителя, среди них трое детей.
Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил о прилете в многоэтажку на уровне 8-9 этажей.
На месте работают спасатели и другие экстренные службы.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 29 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину .
Мы ранее информировали, что в результате вражеских обстрелов в ночь на 29 ноября фиксируются многочисленные повреждения и пострадавшие в разных районах Киева .