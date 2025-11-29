Киевщина под массированной атакой: есть раненые и разрушения

Последствия атаки на Бровары

Россия ночью массированно атакует Киевскую область ракетами и ударными дронами . Под обстрелы попали мирные населенные пункты и жилье гражданских жителей.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, в Броварах пострадали две женщины. Женщина 1959 года рождения получила резаные раны и была госпитализирована в местную больницу. Другая пострадала – женщина 1975 года рождения – получила ранение ноги. Ей предоставили медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В Броварском районе повреждены многоэтажные и частные дома. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Из поврежденной многоэтажки спасатели эвакуировали 52 жителя, среди них трое детей.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил о прилете в многоэтажку на уровне 8-9 этажей.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 29 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину .

Мы ранее информировали, что в результате вражеских обстрелов в ночь на 29 ноября фиксируются многочисленные повреждения и пострадавшие в разных районах Киева .