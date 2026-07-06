- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2049
- Время на прочтение
- 1 мин
Киевщина после атаки: в Вишневом есть угроза повторной детонации взрывчатки
В Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки. Среди пострадавших есть дети.
В Киевской области экстренные и специализированные службы продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки. Есть угроза детонации взрывоопасных предметов.
О ситуации на утро сообщил глава КОВА Николай Калашник.
По его данным, самая сложная ситуация в Вишневом Бучанского района. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией.
«Возрастает количество пострадавших. По состоянию на данный момент травмированы 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших — девочка в возрасте 9 месяцев. К сожалению, количество пострадавших может увеличиться», — отметил он.
Ночная атака по Украине 6 июля — последние новости
В Киеве, по последним данным, погибли девять человек, 46 ранены. Есть попадания в жилые дома в разных частях города.
Россияне нанесли удар по Одессе, в результате чего разрушены в двух районах, пострадал 23-летний мужчина.
Из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена организация движения. «Укрзализныця» уже использует резервные маршруты.