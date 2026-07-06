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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2049
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Киевщина после атаки: в Вишневом есть угроза повторной детонации взрывчатки

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки. Среди пострадавших есть дети.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатель

Спасатель / © Днепропетровская областная государственная администрация

В Киевской области экстренные и специализированные службы продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки. Есть угроза детонации взрывоопасных предметов.

О ситуации на утро сообщил глава КОВА Николай Калашник.

По его данным, самая сложная ситуация в Вишневом Бучанского района. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией.

«Возрастает количество пострадавших. По состоянию на данный момент травмированы 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших — девочка в возрасте 9 месяцев. К сожалению, количество пострадавших может увеличиться», — отметил он.

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В Киеве, по последним данным, погибли девять человек, 46 ранены. Есть попадания в жилые дома в разных частях города.

Россияне нанесли удар по Одессе, в результате чего разрушены в двух районах, пострадал 23-летний мужчина.

Из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена организация движения. «Укрзализныця» уже использует резервные маршруты.

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Дата публикации
Количество просмотров
2049
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