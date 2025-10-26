Киевщина в зоне риска: РФ испытывает авиабомбы с дальностью до 200 км

Авиабомбы

Российские войска испытывают новые авиационные боеприпасы, дальность которых, по оценкам экспертов, может достигать до 200 километров. Это ставит объекты на территории Киевской области под потенциальную угрозу, хотя риск для самого Киева значительно меньше.

Об этом заявил Вадим Кушников, обозреватель портала «Милитарный» в эфире КИЕВ24, комментируя последние российские обстрелы.

Вадим Кушников проанализировал последние атаки россиян, в частности пуски, которые фиксировались по Полтавской области и городу Лозовая на Харьковщине.

«Если посмотреть действительно на последние разработки, которые россияне сейчас испытывают такими пусками по Полтавской области, по городу Лозовая в Харьковской области, мы действительно можем предположить, что дальность их может достигать до 200 километров,» — отметил эксперт.

Он добавил, что подобные оценки по дальности уже звучали от представителей Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Анализируя дистанции поражения, эксперт «Милитарного» сделал вывод о потенциальной угрозе для столичного региона со стороны новых авиационных боеприпасов ОМПБ-5 и ОДОПБ-5Р.

«Что касается непосредственно для Киева и Киевской области, считая то, что действительно Киевская область у нас находится достаточно близко к границе с Российской федерацией, мы видим, что в определенной степени объекты на территории области могут быть в зоне риска, в зоне досягаемости этих новых авиационных боеприпасов ОМПБ-5 и ОДОПБ-5Р», — отметил Вашдим Кушников.

В то же время по его словам, ситуация для столицы выглядит несколько лучше благодаря большей удаленности от границы.

«Что касается города Киев, то здесь уже дистанции немного больше и соответственно шансов на эффективное и результативное применение значительно меньше», — подытожил обозреватель.

Напомним, ранее мы писали о том. что российские оккупанты модернизировали свои управляемые авиабомбы, оснастив их реактивными двигателями, благодаря чему они могут преодолевать до 150 км. Впервые эти боеприпасы применили 24 октября, нанеся удар по Одесской области.