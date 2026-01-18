Киевщина возобновляет обучение в школах: когда закончатся каникулы

Совет обороны Киевщины принял возобновление обучения в школах с 19 января с учетом безопасности и санитарных норм / © pexels.com

В Киевской области возобновят образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях от 19 января.

Об этом стало известно на состоявшемся 16 января внеочередном заседании Совета обороны Киевской области.

После обсуждения с общинами власти приняли решение о возобновлении образовательного процесса в заведениях общего среднего образования с 19 января.

Глава области Николай Калашник отметил, что решение является своевременным и необходимым, несмотря на сложные условия.

Решение о возобновлении обучения принималось на основе безопасности и санитарных требований. На подготовленных территориях школы снабжены укрытиями, альтернативными источниками электроснабжения, термосанацией зданий, индивидуальными котельными и организованным горячим питанием. Финансирование этих работ осуществлялось при поддержке доноров, а также государственного и областного бюджетов.

Как пройдет учебный процесс: нововведение

На заседании Совета обороны было принято, что уроки продлятся 30 минут, а обучение во вторую смену будет завершаться не позднее 16:00.

Отдельное внимание уделено состоянию дорог, ведь в зимний период их безопасность напрямую влияет на транспорт школьных автобусов, курсирующих по 330 маршрутам. Для обеспечения соответствующих условий привлекают дополнительные организации.

В течение выходных представители власти проверяли школы в общинах, контролируя готовность к возобновлению обучения и соблюдению оптимального температурного режима.

Напомним, в Киеве продлили каникулы для школьников. В столице объявили двухнедельный отдых для детей.