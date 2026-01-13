Киевщина выходит в рост: почему область стала экономическим драйвером страны в 2025 году

Реклама

Об этом сообщил на Лига.Бизнес СЭО инвестиционной группы «Молодость» Антон Мирончук.

Экономика под давлением войны – но с результатом

Полномасштабная война радикально изменила условия функционирования украинской экономики. Однако пример Киевской области в 2025 году демонстрирует: даже при постоянных рисках безопасности регион может не только сохранять устойчивость, но и масштабировать экономическую активность.

На фоне того, что для большинства регионов прошлый год стал годом стабилизации, Киевщина фактически перешла в фазу роста. Это означает изменение логики управления от реагирования на кризис до формирования экономики будущего.

Бизнес, не ушедший в паузу

Как отмечает Антон Мирончук, ключевым фактором экономической динамики явилась активность бизнеса. По состоянию на начало 2026 года в Киевской области работает около 230 тысяч хозяйствующих субъектов, а только в течение 2025 года появилось 25 тысяч новых налогоплательщиков.

Этот показатель, по словам автора статьи, принципиален: предприниматели не ушли в тень и не остановили деятельность, а продолжили регистрировать бизнес, инвестировать и создавать рабочие места.

Основной рост формируют логистика, перерабатывающая промышленность, агропереработка, легкая промышленность, а также предприятия, релокированные из прифронтовых регионов. Именно диверсификация позволила области уйти от критической зависимости от одного сектора.

Финансы как индикатор живой экономики

В блоге подчеркивается, что финансовые показатели остаются наиболее объективным индикатором реального состояния экономики. По данным Киевской областной военной администрации, в 2025 году регион зафиксировал рекордные бюджетные поступления:

80,8 млрд грн - в сводный бюджет (+32% к 2024 году);

почти 35 млрд грн — в местные бюджеты (на 6,8 млрд грн больше, чем в прошлом).

Такие темпы существенно опережают средние по стране и, как отмечает Мирончук, говорят о системной жизнеспособности региональной экономики даже в условиях войны.

Малый и средний бизнес как стратегическая ставка

Особое внимание автор уделяет поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках программы "5-7-9" в 2025 году 240 предприятий получили компенсацию части процентов по инвестиционным кредитам. Общий объем поддержки из областного бюджета составил 20 млн. грн.

Эти механизмы позволили бизнесу обновлять оборудование, расширять производство, сохранять занятость и планировать развитие на несколько лет вперед.

Индустриальные парки и инвестиции

Еще одним драйвером роста стали индустриальные парки. В 2025 году в области появилось четыре новые площадки, а общее их количество возросло до 16.

По данным Национального банка Украины, объем прямых иностранных инвестиций в Киевскую область с начала инвестирования за первое полугодие составил 2,77 млрд долларов США, что на 8% больше, чем в конце 2024 года. Кроме того, предприятия региона за девять месяцев 2025 освоили 40 млрд грн капитальных инвестиций.

В то же время, отмечается: экономический рост имеет свои ограничения. Среди ключевых рисков — дефицит квалифицированных кадров, энергетическая нестабильность и факторы безопасности, влияющие на долгосрочные инвестиционные решения.

Фундамент для восстановления

Подытоживая, Антон Мирончук отмечает: Киевщина в 2025 году сформировала модель экономической выносливости, которая объединяет поддержку бизнеса, развитие индустриальной инфраструктуры и рост инвестиций.

"Это еще не экономическое чудо, но уже фундамент для послевоенного скачка", - резюмирует автор.