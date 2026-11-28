Киевщина пережила атаку / © Associated Press

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Ночью россияне атаковали Киевскую область ударными дронами — в Белой Церкви травмирована женщина.

О последствиях вражеского удара сообщили в КОВА.

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«В результате атаки вражеских БпЛА в Белой Церкви травмирована женщина. Она получила порезы нижних конечностей обломками стекла. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Возник пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены 6 гаражей. Также взрывной волной повреждены окна в квартирах двух многоэтажек», — говорится в сообщении.



На месте работают соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

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Атака на Украину 28 ноября — что известно

Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утреннем отчете Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 российский БпЛА типа Shahed (54 из них реактивные), Гербера и дроны других типов.

В Харькове в результате ночной российской атаки возник пожар на территории садового общества в Индустриальном районе.

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