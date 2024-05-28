Киевщине и ряде других областей ночью донимали вражеские беспилотники

В ночь на 28 мая 2024 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

В частности, она затронула Киевскую область и несколько других.

"БпЛА на границе Черкасской и Киевской, направление движения — Белоцерковский район", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ о движении дрона.

Позже он сменил курс снова в Черкасскую и дальше продолжил маневрировать.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлового.

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