Киевская больница №7 стала опорным госпиталем для приема и спасения раненых

Киевская больница №7 стала опорным госпиталем для приема и спасения раненых

В больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и отправляют в другие медучреждения столицы для последующей реабилитации.

Столичная больница №7 стала опорным госпиталем для приема и спасения жизни раненых — военных и мирных жителей — из близлежащих к Киеву Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, где продолжаются бои, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и отправляют в другие медучреждения столицы для дальнейшей реабилитации. Персонал – почти 80 медиков, живут все время на работе", – написал мэр Киева Виталий Клико.

За две недели в госпитале прооперировали и оказали неотложную помощь нескольким сотням украинских военных, гражданских, детей, раненых российскими оккупантами.

"Госпиталь всем необходимым обеспечен, медики самоотверженно работают. Поблагодарил их. Также заехал на некоторые блокпосты, установленные для обороны столицы. Пообщался с нашими защитниками. Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим!"

Итого выстоим! Слава Украине", – добавил Кличко.

Напомним, в киевскому "Охматдету" спасли девочку с открытым сердцем.

Несмотря на войну в Украине, между воздушными тревогами врачам-хирургам столичного Охматдета удалось провести сложную операцию девочке, сердце которой билось наружу.

Об этом рассказали в спецвыпуске ТСН.