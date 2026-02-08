Киевская область вернулась к графикам: как будут выключать свет 8 февраля

Энергетики / © Associated Press

Реклама

В Киевской областипосле обстрелов, энергетики стабилизировали ситуацию. Теперь возможно вернуться к графикам стабилизационных отключений света.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Telegram

«Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Имеем возможность применять графики. В случае изменений будем вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.

Реклама

Начальник Киевской ОГА Николай Калашник сообщал, что из-за ударов по энергетическим объектам в Киевской области сохраняется острый дефицит электроэнергии. Критическая инфраструктура переведена на альтернативные источники энергии, громадам рекомендовано ограничить уличное освещение и освещение лифтов, возможны перебои с мобильным интернетом.