Киевские таксисты столкнулись с серьезными трудностями

И это понятно – в ночное время теперь не потаксуешь, а чтобы взять клиента вечером трижды подумаешь, успеешь ли ты домой к ограниченному властью времени. К этому прибавляется рост цен на бензин, составивший примерно 50-60% от довоенных ценников. Такие трудности заставили некоторых частников, работающих без регистрации в службах такси, покинуть рынок.

Однако у сложившейся ситуации есть и свои плюсы. Например, такие популярные сервисы, как такси Opti в Киеве, незначительно подняли цены на поездки, что существенно увеличило поток пассажиров в дневное время. Такое преимущество для клиентов сформировалось благодаря рыночным механизмам, которые при любых даже самых сложных условиях достаточно оперативно регулируют спрос и предложение. Снижение количества пассажиров привело к тому, что свободных водителей стало больше. Соответственно при дефиците спроса на услугу сильно поднимать цены никто не отважился, что привело к частичной заморозке стоимости поездок.

Эксперты уверены, что эта рыночная ниша быстро восстановится сразу после отмены комендантского часа. Тем более, как было сказано выше, онлайн сервисы по заказу такси работают бесперебойно вне зависимости от объективных факторов. Что касается активности пассажиров, то в этом отношении ситуация постепенно стабилизируется. Жители и гости столицы уже адаптировались к новым реалиям как морально, так и финансово. Тем более, что цены на поездки по городу, как и в старину, доступны подавляющему большинству работающих граждан.

Отдельно стоит отметить безусловную полезность мобильных приложений, позволяющих рассчитаться за поездку банковской картой с помощью смартфона. Такие программные решения приняли на вооружение большинство киевских служб такси, желающих успешно конкурировать в этом сегменте. Важной опцией является информационная поддержка клиента, сегодня эффективно работающая в рамках комендантских временных ограничений.