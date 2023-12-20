Киевские таможенники нашли в посылке панцирь возрастом более 160 млн лет: кому он принадлежал (фото)

Его отправляли из Тернополя в США.

Киевские таможенники задержали эксклюзивную окаменелость Юрского периода при попытке незаконно переслать ее за границу.

Об этом говорится на официальной странице в Facebook.

Во время таможенного контроля международного почтового отправления, направлявшегося из Тернополя в США, таможенники заметили необычный шершавый камень с наростами.

Из-за внешних признаков органических остатков на камне, таможенники направили его в Национальный научно-естественный музей Украины для установления принадлежности образца к культурной ценности.

Киевские таможенники обнаружили панцирь возрастом более 160 млн лет / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Киевские таможенники обнаружили панцирь возрастом более 160 млн лет / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Как выяснили эксперты, этот "камешек" – панцирь морского ежа Pygaster michelini, на котором поселилась Serpula sp.

"С позиции палеонтолога, это – эксклюзив. Вероятное место находки — Трахтемиров (Черкащина), бассейн реки Днепр. Геологический возраст — около 161-165 млн лет", — говорится в сообщении.

Киевские таможенники обнаружили панцирь возрастом более 160 млн лет / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Киевские таможенники обнаружили панцирь возрастом более 160 млн лет / Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Эксперты отмечают, что образец оригинален и подчеркивают его совершенную сохранность. Окаменелость происходит из келовейских отложений Юрского периода. Предмет имеет культурную ценность как геологическое наследие. Эксперты рекомендуют внести находку в Государственный реестр национального достояния, а также в Музейный фонд Украины.

Представители таможни напомнили, что для вывоза через таможенную границу культурных ценностей необходимо иметь соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. В этом случае документ таможенникам предоставлен не был.

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Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Окаменелость изъята до решения суда.

Напомним, Верховная Рада начнет рассматривать обновленный законопроект о растаможке авто в 2024 году. Документ предусматривает введение услуги по растаможке авто через приложение "Дия".

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