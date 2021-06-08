Киевские таможенники задержали более полусотни американских цветных бриллиантов (фото)

Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное — драгоценные камни первого порядка.

Киевские таможенники задержали более 60 американских цветных и бесцветных бриллиантов стоимостью 319 тыс. грн. Согласно декларациям, в этих посылках должны быть "распределители документов" стоимостью ноль долларов.

Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Киевская таможня на странице в Facebook.

"61 бриллиант, из которых самые большие и самые дорогие — два желтых (стоимостью 5,3 тыс. долл.) и три бесцветных (2,9 тыс. долл.), и еще два бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком — обнаружены киевскими таможенниками при попытке переслать их в международных почтовых отправлениях под видом распределителя документов ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что три международные почтовые отправления от одного и того же отправителя из американского Балтимора направлялись на адрес киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларациям, в этих посылках должны быть "распределители документов" стоимостью ноль долларов.

Зато при таможенном досмотре этих отправлений таможенники обнаружили камни в зиппакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвете, чистоте и т.д.).

Таможенная экспертиза установила, что обнаруженное — драгоценные камни первого порядка: бриллианты желтых, коричневых и голубых цветов и оттенков, а также бесцветные. Масса самого большого камня — 1,07 карата, а его линейные измерения — 6,51 х 6,47 х 4,14 мм.

"Таким образом, драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину, не задекларировав должным образом. Киевской таможней во всех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость — 11,6 тыс. долл. ( 319 тыс. грн) ", — добавили в таможне.

Напомним, янтаря на тридцать миллионов гривен изъяла СБУ у группировки, которая по данным следствия, переправляла солнечный камень в страны Ближнего Востока и Азии.

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