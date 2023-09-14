Киевский экс-адвокат призывал захватить власть в Украине: его видеообращение подхватывали "вагнеровцы"

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили видеоблогера, который провоцировал людей к общественным беспорядкам под предлогом "протестных" митингов.

В Киеве бывший адвокат публично призывал к насильственному захвату государственной власти в Украине. Его вражескую агитацию подхватывали Интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать ситуацию в нашем государстве и деморализовать украинских воинов на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили видеоблогера, который позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов. Свои видеообращения он публиковал на собственном YouTube-канале с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.

"В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве", — говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что видеообращение сразу подхватывали российские Интернет-ресурсы, среди которых телеграмм-каналы "вагнеровцев".

"Враждебные пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались повредить международному имиджу нашего государства", — пояснили в спецслужбе.

По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 109 УК (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Напомним, бывший народный депутат за деньги ФСБ отрицал существование Украины на токшоу пропагандистов РФ. Ему объявлено о подозрении.

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