Киевский клуб включал российскую музыку и поплатился

В столичном клубе звучала русская музыка / © Национальная полиция Украины

Реклама

Вчера в Telegram-каналах распространилось видео из одного из развлекательных заведений в Голосеевском районе Киева, где звучали песни на языке страны-агрессора. На место инцидента сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киеве.

Видео, облетевшее соцсети накануне, зафиксировало посетителей столичного клуба, которые громко подпевали песню на русском языке. Речь идет о композиции, исполненной экс-участником группы «Грибы» Ильей Капустиным и российским рэпером «Эсчевским».

Реклама

Правоохранители задокументировали все происшествия. По результатам проверки на администратора учреждения составили протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП — нарушение правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания.

Клуб, в котором играла русская музыка. / © Национальная полиция Украины

Кроме того, киевские стражи порядка обратились к Уполномоченному по защите государственного языка для соответствующего реагирования на факт нарушения языкового законодательства.

Полиция Киева отмечает ответственность организаторов культурных и развлекательных заведений, призывая их соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора недопустимо.

Также сообщалось, что в Киеве двое мужчин приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование и ограбление несовершеннолетней девушки. Преступление произошло в недострое на Печерске.

Реклама