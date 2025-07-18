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- Украина
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Киевский клуб включал российскую музыку и поплатился
Скандал в Голосеевском районе: полиция отреагировала на исполнение российских песен в заведении.
Вчера в Telegram-каналах распространилось видео из одного из развлекательных заведений в Голосеевском районе Киева, где звучали песни на языке страны-агрессора. На место инцидента сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киеве.
Видео, облетевшее соцсети накануне, зафиксировало посетителей столичного клуба, которые громко подпевали песню на русском языке. Речь идет о композиции, исполненной экс-участником группы «Грибы» Ильей Капустиным и российским рэпером «Эсчевским».
Правоохранители задокументировали все происшествия. По результатам проверки на администратора учреждения составили протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП — нарушение правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания.
Кроме того, киевские стражи порядка обратились к Уполномоченному по защите государственного языка для соответствующего реагирования на факт нарушения языкового законодательства.
Полиция Киева отмечает ответственность организаторов культурных и развлекательных заведений, призывая их соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора недопустимо.
Также сообщалось, что в Киеве двое мужчин приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование и ограбление несовершеннолетней девушки. Преступление произошло в недострое на Печерске.