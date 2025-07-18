ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
565
Время на прочтение
1 мин

Киевский клуб включал российскую музыку и поплатился

Скандал в Голосеевском районе: полиция отреагировала на исполнение российских песен в заведении.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В столичном клубе звучала русская музыка

В столичном клубе звучала русская музыка / © Национальная полиция Украины

Вчера в Telegram-каналах распространилось видео из одного из развлекательных заведений в Голосеевском районе Киева, где звучали песни на языке страны-агрессора. На место инцидента сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киеве.

Видео, облетевшее соцсети накануне, зафиксировало посетителей столичного клуба, которые громко подпевали песню на русском языке. Речь идет о композиции, исполненной экс-участником группы «Грибы» Ильей Капустиным и российским рэпером «Эсчевским».

Правоохранители задокументировали все происшествия. По результатам проверки на администратора учреждения составили протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП — нарушение правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания.

Клуб, в котором играла русская музыка. / © Национальная полиция Украины

Клуб, в котором играла русская музыка. / © Национальная полиция Украины

Кроме того, киевские стражи порядка обратились к Уполномоченному по защите государственного языка для соответствующего реагирования на факт нарушения языкового законодательства.

Полиция Киева отмечает ответственность организаторов культурных и развлекательных заведений, призывая их соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора недопустимо.

Также сообщалось, что в Киеве двое мужчин приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование и ограбление несовершеннолетней девушки. Преступление произошло в недострое на Печерске.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie