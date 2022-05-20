Киевский мост в Чернигове можно отстроить за пять месяцев – Тимошенко

Киевский мост в Чернигове можно отстроить за пять месяцев – Тимошенко

Вблизи Чернигова планируют восстановить сообщение по Киевскому мосту, который разрушили авиаударами российские оккупанты.

Работы по восстановлению сооружения осложняются разливом реки Десна, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Именно по этому мосту проводилась эвакуация и завозились гуманитарные грузы. Из-за его разрушения город оказался на грани гуманитарной катастрофы», – рассказал он.

Специалисты планируют начать наведение переправы через несколько недель – после того, как снизится уровень воды. По словам Тимошенко, сначала это будет понтонный мост, а затем там будет построено новое искусственное сооружение для проезда автомобилей.

«Уже есть проект, есть понимание, что за пять месяцев активных работ можно восстановить здесь мост», - отметил заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что параллельно разрабатывается проект на новый мост рядом с Киевским. Его построят при условии получения финансирования.

«Это долгая и сложная работа, но мы должны ее сделать, чтобы у черниговцев было новое, качественное сообщение со столицей», - резюмировал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Черниговской области в ходе боев с российскими войсками были разрушены 23 моста и путепровода. Сейчас в регионе ведутся работы по обустройству временных переправ – восемь из них уже готовы, еще две в процессе.

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